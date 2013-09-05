Создание сайтов на WP на основе редизов беспл. тем

Нужен человек для создания сайтов под медицинскую тематику путем редизайна бесплатных тем.

Что нужно будет делать?

1. Установить WP

2. Подобрать бесплатную тему, исходя из ТЗ (иногда можем предоставить самостоятельно)

3. Сделать редизайн исходя из ТЗ

иногда требуется вывести анонсы постов в сайдбаре или на главной, иногда сделать слайдер или карусель, могу попросить доустановить пару тройку плагинов типа platinum seo pack.

по-этому цена ресурса обговаривается.

Готов в личку скинуть примеры всем желающим.

Раньше сам этим занимался, сейчас работы стало больше а необходимость в новых ресурсах осталась, ищу адекватного сотрудника, для долгосрочной работы. Заказы буду делать по необходимости. Ставлю разумные сроки и расчитываю на их соблюдение, сроки так же могут обсуждаться. Готов выслушать любые предложения.

Указывайте пожалуйста в заявке ссылку на ваши работы, которые вам больше всего нравятся и ориентировочную цену или диапазон цен.

Спасибо!