Создать cms для новостного портала

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок156 просмотров

Здравствуйте, нужно создать cms с нуля для новостного портала.

11 лет назад
TeslaCo
32 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров