Создать сайт-каталог для оптовой компании

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка86 просмотров

Нужен сайт для компании, работающей в сфере оптовой продажи строительных материалов, с каталогом, новостями, аналитикой. Сайт двуязычный: укр-рус.

12 лет назад
abalashoff
Андрей 
51 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$200
7 дней
Все сделано быстро и с учетом наших пожеланий. Быстро исправили уже наши косяки, сделанные после создания сайта бесплатно. Рекомендуем.
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад