Создать сайт на CMS MoDx Evo

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок174 просмотра

Необходимо разработать в кратчайшие сроки сайт на modx Evo. Верстка есть.

MODX
11 лет назад
wsm
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров