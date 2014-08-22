Создать сайт на Joomla по psd дизайн

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка114 просмотров

Создать сайт на Joomla по psd дизайну. В основном текстовые страницы+фотогалерея.

Joomla
11 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$170
8 дней
Артур в очередной раз все здорово сделал! Спасибо!!!
Очередное отличное сотрудничество с Романом. Спасибо!

Заявки фрилансеров

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад