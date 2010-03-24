Здравствуйте. Имеется сайт под управлением CMS - Joomla 1.5. Хотелось бы внести некоторые изменения на сайте. Подробности в ТЗ
Создать структуру, настроить функционал Drupal
Добрый день!
Требуется человек, который создаст структуру для небольшого сайта, а также настроит функционал по добавлению файлов на сайт, создания описаний к ним и настроит удобное отображение файлов на главной странице.
Было решено использовать движок Drupal, имеется специально разработанный шаблон дизайна (http://img695.imageshack.us/img695/4514/screenjy.jpg).
Сайт, с которого взят пример реализации - http://www.sc2win.com.
Необходимы разделы: Home, Replays, Files, Media
Пожалуйста, указывайте адекватные цены и реальные сроки!
Happy bidding!
Заявки фрилансеров
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