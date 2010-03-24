Создать структуру, настроить функционал Drupal

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки107 просмотров

Добрый день!

Требуется человек, который создаст структуру для небольшого сайта, а также настроит функционал по добавлению файлов на сайт, создания описаний к ним и настроит удобное отображение файлов на главной странице.

Было решено использовать движок Drupal, имеется специально разработанный шаблон дизайна (http://img695.imageshack.us/img695/4514/screenjy.jpg).

Сайт, с которого взят пример реализации - http://www.sc2win.com.

Необходимы разделы: Home, Replays, Files, Media

Пожалуйста, указывайте адекватные цены и реальные сроки!

Happy bidding!

Drupal
15 лет назад
ea1thy
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров