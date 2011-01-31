Спарсить, залить, отладить.

Берем информацию с двух сайтов - заливаем в VirtueMart. (Две базы)

Нужен качественный парсинг и качественная заливка, ошибки в описаниях товара

ПРЕДВЗЯТО ПРОВЕРЯЮТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ.

Просьба также обратить внимание на подчиненность каталогов в базах:

БРЕНД - ТОВАРНАЯ ЛИНИЯ - ТОВАР

АНАЛОГИЧНЫМ ОБРАЗОМ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫВЕДЕНО НА САЙТ.

(Результатом работы должно являться корректное отображение позиций на странице)

Откуда берем и куда заливаем - смотрим вложение.

Не принимаются:

фрилансеры с хотя бы одним отрицательным отзывом

фрилансеры, не готовые предоставить контакты для быстрой связи

фрилансеры, отягощенные неразделенной любовью/иными проблемами, мешающими в срок исполнить проект.

В перспективе - ежемесячная работа по обновлению/наполнению, за вменяемую компенсацию.

WM-предоплата с протекцией либо постоплата.

См. отзывы - все, кто когда-либо работал со мной, довольны сотрудничеством.

По поводу цен, назначаемых за данный проект:

Мне примерно известно, за какое время и какими программами опытный специалист сможет выполнить эту работу.

(Жадность - самый короткий путь к бедности)

Рад выслушать Ваши предложения.