Специалист по Joomla

$50
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок135 просмотров
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Есть сайт на Joomla.  

Есть тз, задания типа – настроить редиректы, добавить разделы в меню, добавить всплывающую форму, переместить блок и тп. 

https://www.dropbox.com/s/1xjj410eyzo5adt/babysmiledent.ru-%D1%82%D0%B7%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%822.docx?dl=0

Joomla
8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
Asquidbro
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$50
7 дней
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