В приложении примерная верстка (будет предоставлена). Важный момент: - видео это встраиваемое из ютуба, но нужна "карусель" по превьюшкам, то есть пролистывание между роликами на главной; - то же ...
Специалист по modx
Добрый день, требуется программист по modx для доработок сайта, а именно:
1. Настроить импорт экспорт через модуль
2. Поправить вывод цены из за js (цена появляется и тут же исчезает)
3. Другие работы после оценки и выполнения этих пунктов
От программиста:
Опыт работы с modx
Стоимость первых двух доработок
Заявки фрилансеров
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