Специалист по modx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок387 просмотров

Добрый день, требуется программист по modx для доработок сайта, а именно:

1. Настроить импорт экспорт через модуль

2. Поправить вывод цены из за js (цена появляется и тут же исчезает)

3. Другие работы после оценки и выполнения этих пунктов

От программиста:

Опыт работы с modx

Стоимость первых двух доработок

JavaScriptMODX
5 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров