Специалист по modx

Добрый день, требуется программист по modx для доработок сайта, а именно:

1. Настроить импорт экспорт через модуль

2. Поправить вывод цены из за js (цена появляется и тут же исчезает)

3. Другие работы после оценки и выполнения этих пунктов

От программиста:

Опыт работы с modx

Стоимость первых двух доработок