Здравствуйте. Необходимо сверстать, натянуть и настроить новую шкурку на действующий сайт, 1с-Битрикс. Картинка главной в приложении, внутренние на основе главной, текущая структура не меняется.
Срочно! 500 ошибка после неверного редактирования .htaccess на Modx
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Устранено
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