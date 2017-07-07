Срочно нужен вебмастер исправить ошибку на сайте

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок150 просмотров
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После установки какого то плагина на вердпресс перестали индексироваться страницы и стали выдавать ошибку 403, за месяц количество таких ссылок очень выросло.нужно понять в чем вопрос и убрать запрещенный доступ.

6 лет назад
s15a24d26
57 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад