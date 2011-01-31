Здравствуйте! Есть готовый интернет - магазин на Joomla + Virtuemart Нужно немного его доработать: Внести возможность добавлять товар (или изменять существующий) по оптовой цене. Данный товар можно заказать при соблюдении условий: ...
Срочно сделать сайт на Джумле и компонентах
Сделать сайт на Джумле (без контента и диза)
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