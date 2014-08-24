Сверстать и натянуть на Joomla + joomshoping

Нужно сверстать наш макет и поставить сайт на Joomla + joomshoping

Работа срочная, нужно сделать сегодня. Макет во вложении, оплата по факту (можете делать на своем хостинге).

Надо, что бы на выходе получился рабочий сайт на Joomla + joomshoping без каких-либо ошибок. Сложность макета - минимальная.

Предпочтение отдается быстрым по скорости и с минимальной стоимостью.