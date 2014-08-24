Сверстать и натянуть на Joomla + joomshoping

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Закрыт5 заявок139 просмотров

Нужно сверстать наш макет и поставить сайт на Joomla + joomshoping

Работа срочная, нужно сделать сегодня. Макет во вложении, оплата по факту (можете делать на своем хостинге).

Надо, что бы на выходе получился рабочий сайт на Joomla + joomshoping без каких-либо ошибок. Сложность макета - минимальная.

Предпочтение отдается быстрым по скорости и с минимальной стоимостью.

Joomla
11 лет назад
codermen
Дмитрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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