Сверстать и натянуть сайт на джумлу

Есть установленный на хостинг wp. Необходимо подобрать, очистить от внешних ссылок и установить тему. Пожелания 1 колонка, светло синие цвета, главное - уникальность. Тематика блога - мобильные телефоны. Цель темы - первичное наполнение блога и ...
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Добрый день.
Необходимо сверстать и натянуть на джумлу последней версии новый сайт. ТЗ и джепеги макетов во вложении.
Интересует оценка времени и средств.
Спасибо.
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