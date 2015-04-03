Сверстать и установить на modX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок168 просмотров

Здравствуйте фрилансеры. требуется портал сверстать и установить на cms ModX

Пишите ваши средние цены. Все задание и макеты вышлю кандидатам

MODX
10 лет назад
kondrakov85
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров