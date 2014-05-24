Сверстать и установит на wp

$150
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка143 просмотра
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требуется сверстать и установить на cms wordpress сайт такси. исходники тут http://yadi.sk/d/37SmBtw-MmJ4t

10 лет назад
kondrakov85
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
demin_ch
Алексей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
125 отзывов
10 лет назад
$150
4 дня
Отличный исполнитель. Все как всегда на высшем уровне.
Отличный заказчик, четко поставленное тз Полная своевременная оплата. Рекомендую