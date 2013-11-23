Сверстать сайт на joomla 3.1

$320
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок189 просмотров

Необходимо сверстать и натянуть на joomla 3.1 сайт по продаже металлопроката и сэндвич панелей. Верстка резиновая с ограничениями.

Срок — пять дней.

Исходники и ТЗ вышлю исполнителю.

Joomla
11 лет назад
fenixvl
61 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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