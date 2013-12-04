Сверстать шаблон WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок238 просмотров

нужен шаблон WP для блога по аналогии с дизайном сайта и форума

http://taowow.ru/board/index.php

исходника в .psd нет

сроки/цены

оплата Яндекс, Киви, ВМ, сбер

WordPress
11 лет назад
Innox
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров