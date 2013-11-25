Таксономия и фильтр Wordpress

Доброго времени суток, необходимо разработать таксономию для добавления видео на сайт.

Поля которые необходимо сделать:

Название (текст)

Логотип(Картинка)

Год(4 цифры)

Город(текст)

Номинация (текст)

Продолжительность(текст, вводится руками)

Описание (стандартное поле для ввода статьи)

Также необходимо сделать фильтр по полям Год, Город, Номинация

на странице вывода Видео, фильтр с выпадающими списками, при выборе из списка, например 2013 год, то должны на странице остаться только те посты, у которых год указан 2013