Таксономия и фильтр Wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок132 просмотра

Доброго времени суток, необходимо разработать таксономию для добавления видео на сайт.

Поля которые необходимо сделать:

Название (текст)

Логотип(Картинка)

Год(4 цифры)

Город(текст)

Номинация (текст)

Продолжительность(текст, вводится руками)

Описание (стандартное поле для ввода статьи)

Также необходимо сделать фильтр по полям Год, Город, Номинация

на странице вывода Видео, фильтр с выпадающими списками, при выборе из списка, например 2013 год, то должны на странице остаться только те посты, у которых год указан 2013

WordPress
11 лет назад
cema93
Семён 
31 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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