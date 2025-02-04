Техническое задание для разработчика OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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  • Доработка сайта на базе темы ProStore (899themes.ru).

  • Настройка карточек товаров.

  • Доработка верстки, включая настройку внешнего вида билбордов.

  • Изменение пунктов меню и их корректное отображение.

  • Настройка корзины (отображение, функционал, логика оформления заказа).

  • Внесение правок в код и изменение структуры сайта по необходимости.

  • Настройка писем и заказов, чтобы приходили в полном порядке на почту.

  • Работа с личным кабинетом, чтобы в админке отображалось, что клиент положил в корзину.

  • Верстка калькулятора памятников.

OpencartВерстка блоковДоработка сайтовСоздание карточек товаров
3 месяца назад
ivan_petko
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