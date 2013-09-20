Нужно создать сайт по функционалу и дизайну схожему с apple-house(точка)ru - сайт по продаже техники apple Функционал - каталог + возможность заказа с сайта + добавление платежных систем Бюджет небольшой - пойдет шаблонный дизайн подогнанный под ...
Требуется настройка/доработка фильтра (OpenCart)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет магазин, нужно внести пару правок или провести некоторые настройки фильтра товаров
Сам модуль (фильтр товаров) платный, покупался на сайте http://opencartforum.ru/
какая проблема ???
на сайте на сегодняшний день более 5000 товаров и каждый имеет свои характеристики и описание
когда подключили фильтр товаров то некоторые значения определенных опций просто на просто не все погрузились, только от А до Е, а потом не одного значение нету
надо найти способ как подгрузить оставшиеся значение в фильтр без каких либо сбоев в работе сайта, а также объяснить как правильно работать с Фильром товаров, чтоб в будущем такой ситуации не повторилось
более конкретно на какие-либо вопросы отвечу в личку
Бюджет не очень большой, так как сам интернет магазин еще не запущен в работу
если сработаемся, то в будущем может еще парочку проектов подкинем
оплата — перевод на карту
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