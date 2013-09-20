Требуется настройка/доработка фильтра (OpenCart)

Есть интернет магазин, нужно внести пару правок или провести некоторые настройки фильтра товаров

Сам модуль (фильтр товаров) платный, покупался на сайте http://opencartforum.ru/

какая проблема ???

на сайте на сегодняшний день более 5000 товаров и каждый имеет свои характеристики и описание

когда подключили фильтр товаров то некоторые значения определенных опций просто на просто не все погрузились, только от А до Е, а потом не одного значение нету

надо найти способ как подгрузить оставшиеся значение в фильтр без каких либо сбоев в работе сайта, а также объяснить как правильно работать с Фильром товаров, чтоб в будущем такой ситуации не повторилось

более конкретно на какие-либо вопросы отвечу в личку

Бюджет не очень большой, так как сам интернет магазин еще не запущен в работу

если сработаемся, то в будущем может еще парочку проектов подкинем

оплата — перевод на карту