Требуется настройка и доработка wp шаблона

Есть первый сайт https://www.realnyezarabotki.com/. Он первый и сделан был на гребаном конструкторе Webnode, я так понимаю чистый HTML (поправьте если я не прав). Домену 3 года, приобретался/продлевался у них же. Хотел бы перенести его на Wordpress. ...