Требуется настройка и доработка wp шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки158 просмотров

Установить шаблон на тестовый сайт

Добавить все модули которые существуют в демо версии шаблона

Добавить мультиязычность на сайт

Создать структуру сайта с категориями и меню

Настроить прочий дополнительный функционал

После тестов перенести сайт на основной домен

WordPress
7 лет назад
denis7778
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vadimkiselev
Вадим 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$100
5 дней
Всё супер. Сработались
Всё отлично

Заявки фрилансеров

vadimkiselev
Вадим 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад