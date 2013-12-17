Ищем чудовека который знаком с Magento. Периодически нуждаемся в решении разных задач. Например: текущая задача: Написать модуль для админки, назавем его "карта" нажали на карту и там открывается на весь экран карта яндекс ...
Требуется настроить шаблон для wordpress
Приветствую!
Требуется настроить премиум шаблон http://neighborhood.swiftideas.net/ для wordpress в соответствии с предоставленным кандидату готовым сайтом. Шаблон с поддержкой woocommerce, но задействовать не будем, будет просто корпоративный сайт.
По сути, верстка и правка css файла по образцу. Шаблон очень хорош, в нем все есть, настраивается элементарно. Но кое-какие элементы необходимо допиливать вручную, с чем у нас и возникла проблема. Кое-что сдвинуть, кое-что поправить надо...
Пожалуйста, оцените свои возможности и если приходилось верстать или редактировать шаблоны такого плана - укажите ссылки на свои портфолио с выполненными работами.
С потенциальным кандидатом мы и посмотрим сайт, который требуется перенести на WP.
Во сколько Вы оцениваете подобного рода работу? Сроки, когда готовы приступить? ну все как обычно)
Заранее, благодарю.
Оплата:
безналичный расчет,
электронные платежные системы
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