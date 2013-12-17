Требуется настроить шаблон для wordpress

Приветствую!

Требуется настроить премиум шаблон http://neighborhood.swiftideas.net/ для wordpress в соответствии с предоставленным кандидату готовым сайтом. Шаблон с поддержкой woocommerce, но задействовать не будем, будет просто корпоративный сайт.

По сути, верстка и правка css файла по образцу. Шаблон очень хорош, в нем все есть, настраивается элементарно. Но кое-какие элементы необходимо допиливать вручную, с чем у нас и возникла проблема. Кое-что сдвинуть, кое-что поправить надо...

Пожалуйста, оцените свои возможности и если приходилось верстать или редактировать шаблоны такого плана - укажите ссылки на свои портфолио с выполненными работами.

С потенциальным кандидатом мы и посмотрим сайт, который требуется перенести на WP.

Во сколько Вы оцениваете подобного рода работу? Сроки, когда готовы приступить? ну все как обычно)

Заранее, благодарю.

Оплата:

безналичный расчет,

электронные платежные системы