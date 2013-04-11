Требуется ответственный программист

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка139 просмотров

На постоянный приток проектов.

Необходимо умение верстать без костылей.

Трудолюбие.

Работа с Joomla.

Обязательна пунктуальность по сдаче проектов.

Прошу обращаться сразу в скайп.

glavbar

Деньги достойные.

Joomla
12 лет назад
glavbar
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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