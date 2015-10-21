Требуется помощь с вордпрессом

Есть сверстанный шаблон. Нужно адаптировать его под ShopCMS с функционалом. Архив прикреплен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работы на час-два - поменять названия рубрик, заменить картинки и иконки и т.д. по мелочам (но для них нужно знать вордпресс и html). Желательно прямо сейчас.
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