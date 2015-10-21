Требуется помощь с вордпрессом

$15
Системы управления (CMS)Завершен8 заявок179 просмотров
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Работы на час-два - поменять названия рубрик, заменить картинки и иконки и т.д. по мелочам (но для них нужно знать вордпресс и html). Желательно прямо сейчас.

8 лет назад
GetFriday
Елена 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Grigorius
Григорий 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Григорий, спасибо! Все получилось быстро, качественно и профессионально!
Хороший заказчик) Рекомендую.