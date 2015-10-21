Требуется помощь с вордпрессом

Всем привет, нужно доработать корзину. В исполнители прошу добавляться только если вы хорошо знаете движок, ниже напишу почему. 1)убрать лишние действия и поля, в идеале сделать 1 шаг, покажу на примере другого движка как хочется.программа минимум: ...