На сайте https://carprofi-online.ru/ нужно модернизировать и сделать более красиво форму оформления заказа. А именно: Добавить недостающий города (Крым должен относится к России), Сделать картинки на против способов оплаты и доставки. Если в городе нет ПВЗ ...
Требуется посадить верстку на CMS NetCat
Добрый день.
Необходимое и обязательно условие NetCat
Подробное ТЗ скину в личном сообщение.
Заявки фрилансеров
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