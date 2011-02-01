Есть адрес 2 офисов. Надо в раздел контакты их вставить 2 точки на карте на русском языке и эти же 2 точки в английскую версию сайта сайт на джумле ...
Требуется прикрутить админку
На сайте установлена админка. Но она плохо работает, и не очень устраивает. Требуется: или привести в порядок существующую, либо прикрутить другую.
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