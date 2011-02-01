Требуется прикрутить админку

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок195 просмотров

На сайте установлена админка. Но она плохо работает, и не очень устраивает. Требуется: или привести в порядок существующую, либо прикрутить другую.

14 лет назад
wtv
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

cmd
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
14 лет назад
$5
1 день
Все выполнено качественно, оперативно. Всем советую. Быстро, четко, профессионально)
Хороший заказчик. Был рад сотрудничеству. Буду рад продолжать сотрудничество.

Заявки фрилансеров

cmd
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
14 лет назад

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