Требуется программист на форум vbulletin 3.8.6

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок96 просмотров
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Требуется программист на форум Vbulletin 3.8.6

Необходимо написать хак,  совместимый с валютой форума:

1. Поднятие темы за валюту

2. Смена ника

3. Разбан

4. Закрепление темы

5. Возможно что то другое

8 лет назад
ipreallyfire
Дмитрий 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад