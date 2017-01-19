Требуется серверный программист

Здравствуйте! Есть сайт на Modx Evo с установленным модулем импорта/экспорта товаров CatalogFill. Вручную CatalogFill работает на ура. Мне же нужно, чтобы импорт товаров выполнялся по крону. Для этого модуль нужно доработать.