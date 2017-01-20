Для сайта на Joomla 3, необходимо сверстать новые элементы+подправить несколько старых косяков. Сайт адаптивный. Вкратце что надо сделать: 1) Сверстать 2 слайда 2) Сверстать ...
Требуется специалист по DIAFAN CMS
Уважаемые веблансеры, необходимо внести корректировки на сайт как указано на картинке. Настроить ридерект всех страниц и развернуть клон сайта на новом домене. http://joxi.ru/MAjlLR8s4kZNvm
Заявки фрилансеров
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