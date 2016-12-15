Сверстанные макеты установить на движек http://www.advantshop.net/ Вот модуля к нему http://www.advantshop.net/modules
Требуется установить magento cms
Требуется установить magento, руссифицировать, установить модуль загрузки товаров CSV
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