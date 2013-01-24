Требуются web-мастера для работы с CMS Joomla

$50
Системы управления (CMS)Закрыт18 заявок213 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компании на постоянное сотрудничество требуются web-мастера (фрилансеры) для создания и поддержки сайтов на CMS Joomla!. Оплата - 240 рублей в час.

Примеры работ:

Отредактировать текст, добавить/изменить материал, добавить/настроить модуль, отредактировать номер телефона и так далее.

Обязательные требования:

Знание HTML, CSS, CMS Joomla!.

Joomla
11 лет назад
apm-grantm
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад