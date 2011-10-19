Typo3 4.5.7

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки141 просмотр

Переделки касающиеся в большей части ЧПУ.

Задание в прикрепленном файле.

Жду оценки задачи, сроки, стоимость.

13 лет назад
suprom
Роман 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров