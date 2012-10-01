Ucoz. Верстка + натяжка на существующий сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки90 просмотров

Сайт уже есть и работает. На сайте большое кол-во новостей и статей, поэтому решено оставаться на старом движке. Макет не сложный, блочный.

Необходимо кроссбраузерно и валидно сверстать шаблон и настроить все блоки в новых регионах страницы.

Возможно придется вносить небольшие корректировки. (изменить пару категорий, добавить кнопки "поделиться").

Нужен человек с хорошим опытом и примерами работ.

Итак: верстка psd > шаблон Ucoz + натяжка на существующий сайт.

По цене предлагайте.

13 лет назад
Designland1
Марат 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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