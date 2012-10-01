Здравствуйте, уважаемые специалисты ! Возникла проблема с доступом в административную панель сайта на Joomla Вот адрес http://www. lesmash43. ru/administrator Суть проблемы - редирект со страницы ...
Ucoz. Верстка + натяжка на существующий сайт.
Сайт уже есть и работает. На сайте большое кол-во новостей и статей, поэтому решено оставаться на старом движке. Макет не сложный, блочный.
Необходимо кроссбраузерно и валидно сверстать шаблон и настроить все блоки в новых регионах страницы.
Возможно придется вносить небольшие корректировки. (изменить пару категорий, добавить кнопки "поделиться").
Нужен человек с хорошим опытом и примерами работ.
Итак: верстка psd > шаблон Ucoz + натяжка на существующий сайт.
По цене предлагайте.
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