Ucoz. Верстка + натяжка на существующий сайт.

Сайт уже есть и работает. На сайте большое кол-во новостей и статей, поэтому решено оставаться на старом движке. Макет не сложный, блочный.

Необходимо кроссбраузерно и валидно сверстать шаблон и настроить все блоки в новых регионах страницы.

Возможно придется вносить небольшие корректировки. (изменить пару категорий, добавить кнопки "поделиться").

Нужен человек с хорошим опытом и примерами работ.

Итак: верстка psd > шаблон Ucoz + натяжка на существующий сайт.

По цене предлагайте.