Удалить троян, перенести на другой хостинг

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка99 просмотров
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Сайт на WP,

1. удалить трой

2. перенести на другой хостинг

3. внести корректировки в структуру шаблона

10 лет назад
Innox
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
lao
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад
$20
1 день
Сделано все отлично, мои лучшие рекомендации
Благодарю за работу!