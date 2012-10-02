В общем купил два сайта без домен, но там распаковка по importbuddy и на сервере у меня почему-то не хочет работать. Ну и я решил вручную перенести все файлы по фтп в итоге все работает, ...
Ускорение работы сайта на modx
Нужно ускорить работу сайта(интернет-магазина) на modx evo.
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