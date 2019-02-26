Установить движок

У меня была задача натянуть демо движок (скрипт) в течении 3 дней я сделал за 1.5 дня и сдал заказ. Кстати официальная версия скрипта стоило 500$. Но не смотря на это я взял заказ. Делал на своём хостинге как и договаривались с заказчиком. Но он внезапно пропал и я остался с пустыми руками и потраченном временем. Не кому не рекомендую работать с этим заказчиком. Спасибо за внимание, высказался!