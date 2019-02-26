Установить движок

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок315 просмотров
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Не смог бы установить этот движок на сайт и за сколько?

https://wmclubs.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-3-0-5/

5 лет назад
pokayfu
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Freelancer11
Рустам 
29 летТуркменистан
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва(-2)
5 лет назад
$35
1 день
WMZ
У меня была задача натянуть демо движок (скрипт) в течении 3 дней я сделал за 1.5 дня и сдал заказ. Кстати официальная версия скрипта стоило 500$. Но не смотря на это я взял заказ. Делал на своём хостинге как и договаривались с заказчиком. Но он внезапно пропал и я остался с пустыми руками и потраченном временем. Не кому не рекомендую работать с этим заказчиком. Спасибо за внимание, высказался!
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