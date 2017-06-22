Установить и доработать шаблон PrestoShop

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка138 просмотров
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Требуется установить шаблон www.site2templates.com/pr... 

Далее по доработкам: 

1. Перенести информацию с текущего сайта rendog.net 

2. Реализовать блок выбора щенка.  

Жду ваших предложений по цене и срокам.

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6 лет назад
strash8015
Алексей 
34 годаФранция
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад