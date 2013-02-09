Установить и настроить тему wordpress

В файле ссылка на простейший сайт-пример. Ваша задача: 1). Скачать последнюю русскую версию WP. 2). Скачать плагин галереи fotorama (http://fotoramajs.com/plug-in/) 3). Найти похожий на пример простой белый шаблон. В комплекте с WP, например, есть что-то похожее. 4). Сделать такое ...
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Установить и настроить тему wp так же как в деме. Сейчас часть работы сделана нужно доделать. Вот ссылка демо темы http://demo.themevan.com/preview.php?theme=simplekey сейчас vasyaq.bget.ru
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