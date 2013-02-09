Установить и настроить тему wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки161 просмотр
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Установить и настроить тему wp так же как в деме. Сейчас часть работы сделана нужно доделать. Вот ссылка демо темы http://demo.themevan.com/preview.php?theme=simplekey сейчас vasyaq.bget.ru

WordPress
11 лет назад
vasyaq
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад