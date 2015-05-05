Всем привет. Разыскивается опытный wordpress-разработчик с опытом реализации проектов – необходимо сверстать макеты и интегрировать в шаблоны вордпресса (возможно без верстки, у нас обычно разделение на front/back идет), возможно доработки по админке, ...
Установить и настроить WP на хостинг
Сабж, нужна установка вп+настройка на хостинге с моими шаблонами и модулем, все уже готово, лежит в архиве.
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