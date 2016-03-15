Небольшой интернет-магазин с пятью товарами (на буржуйнет). WP + jigoshop. Потребуется выполнить работы по задаче от оптимизаторов. Нужна правка шаблонов сайта. Модернизация корзины. Несколько блоков потребуется переверстать или сверстать ...
Установить модуль Import Export на движок Opencart
Установить и настроить на двух сайтах с движком Opencart модуль экспорт-импорт.
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