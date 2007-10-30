Установить пару компонентов

Здравствуйте.

Нужен человек, разбирающийся в joomla 1.7, конкретно нужно найти и установить модули

http://www.apisupermarket.com/

1. Модуль вывода последних новостей http://i29.fastpic.ru/big/2011/1016/3f/f1f095f7db7af2b9d1efaa33897c7d3f.jpeg

2. Вывод каталога статей http://i28.fastpic.ru/big/2011/1016/d0/c1263a3935b9335a545ec6c7a78ecdd0.jpeg

и что-то типа каталога статей http://www.apisupermarket.com/api.html

http://i29.fastpic.ru/big/2011/1016/98/efcd1b541340b0ff5be36cde1c319598.jpeg

3. Если возможно http://i31.fastpic.ru/big/2011/1016/77/5017861c43128db3f5ca798ac7ee3577.jpeg

Шаблон уже отверстан на Джумлу, нужна только установка этих всех компонентов.

Интересует цена/сроки

Заявки - только тут или почта [email protected]