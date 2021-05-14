Установить плагин на WordPress

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок15872 просмотра

Необходимо установить плагин WhatsApp для WordPress.

Важно, чтобы была возможность добавить в чат несколько агентов поддержки, и люди выбирали, кому написать.

Если сработаемся, в дальнейшем будут более интересные задачи.

WordPress
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alexusseo
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