Установить сайт на движке вордпресс, ssl сертификат, а также связать..

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Завершен5 заявок34 просмотра

Нужно установить сайт на движке вордпресс, настроить SSL подключение, а также связать домен с хостингом.

WordPressНастройка доменовНастройка сайтов
4 месяца назад
ausstrnewm
Вадим 
48 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 месяца назад
$30
1 день
Escrow
Отличный специалист по настройке хостинга и домена! Хочу выразить огромную благодарность за профессионализм и оперативность! Специалист помог мне настроить хостинг, связать домен с хостингом и установить SSL-сертификат. Все было сделано быстро, качественно и без каких-либо проблем. Особенно понравилось, что он терпеливо объяснял каждый шаг и отвечал на все мои вопросы (даже самые глупые). Благодаря его помощи мой сайт теперь работает стабильно. Если вам нужен специалист, который быстро и без лишних сложностей поможет с техническими задачами, то это именно тот человек! Рекомендую всем! Еще раз спасибо за работу!
благодарю за сотрудничество

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