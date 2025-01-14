Отличный специалист по настройке хостинга и домена! Хочу выразить огромную благодарность за профессионализм и оперативность! Специалист помог мне настроить хостинг, связать домен с хостингом и установить SSL-сертификат. Все было сделано быстро, качественно и без каких-либо проблем. Особенно понравилось, что он терпеливо объяснял каждый шаг и отвечал на все мои вопросы (даже самые глупые). Благодаря его помощи мой сайт теперь работает стабильно. Если вам нужен специалист, который быстро и без лишних сложностей поможет с техническими задачами, то это именно тот человек! Рекомендую всем! Еще раз спасибо за работу!