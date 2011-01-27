Установить сайт на Modx

Есть готовый сайт – www.svarogklin.ru/ нужно установить его на Modx. Корзину переносить не надо, соответственно интернет-магазина там не будет. Сам магазин находится на странице "Магазин подарков", нужно сделать ее просто страницей как все остальные.

Ну и стандартно сделать меню с помощью Wayfinder, с выделением активной страницы.

Новости с помощью Ditto.

В комментариях сразу напишите:

1. Опыт работы с Modx (желательно ссылку на портфолио или описание того что вы делали)

2. Примерную цену и сроки

3. Способы связи (icq предпочтительно)

Оплата только в рублях, предложения в других валютах не рассматриваю.

Предложения без цен не рассматриваю.