Добрый день. Есть проект который не закончил предыдущий программист, он был вынужден оставить проект. На 3\5 законченный. Как обычно, чем ближе к концу тем больше мелочей возникает. С серверной стороны использовалось ...
Установить шаблон Joomla, изменить логотип.
1. Необходимо установить шаблон Joomla. Версия Joomla 3.3.3 (на сайте продавца декларируется что шаблон для версии 1.5 http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/28627.html).
2. Изменить логотип.
3. Возможно цветовую гамму значков, панели меню.
Выбранный исполнитель
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