Установить шаблон Joomla, изменить логотип.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок146 просмотров

1. Необходимо установить шаблон Joomla. Версия Joomla 3.3.3 (на сайте продавца декларируется что шаблон для версии 1.5 http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/28627.html).

2. Изменить логотип.

3. Возможно цветовую гамму значков, панели меню.

HTMLJoomla
11 лет назад
aagromov
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$55
2 дня
Работа была выполнена быстро и качественно.
Алексей внимательный и ответственный заказчик, очень приятно было поработать, рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад