Установить шаблон на Джумла и залить контент

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок150 просмотров

Требуется:

- загрузить шаблон (куплен на  template monster специально для джумлы)

- создать простейшую структуру страниц (5-6 страниц)

- разместить контент на страницы (все страницы - информационные, никаких функциональных модулей, кроме обратной связи)

сроки исполнения:

жесткие - сегодня к вечеру

оплата:

по факту, электронные деньги. можно оплата 2 этапа - после установки джумлы и подключения шаблона - 1й транш, после создания всех страниц - 2й. гарантией выступает наша репутация на сервисе.

В случае успешного выполнения задания предложим дальнейшую интересную работу, мы рады постоянному сотрудничеству с профессионалами!

Joomla
13 лет назад
redbrick
48 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
13 лет назад
$150
1 день
Качественный результат в оговоренные сроки. Грамотный уровень коммуникаций.
Все прошло отлично. Хорошее ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
13 лет назад