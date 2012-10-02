Добрый день! Есть сайт - интернет-магазин автозапчастей. на платформе abcp на данный момент продажа происходит следующи образом: клиент добавляет товар в корзину, товар ищется на сайте поставщиков. Затем менеджер звонит поставщику ...
Установить шаблон на Джумла и залить контент
Требуется:
- загрузить шаблон (куплен на template monster специально для джумлы)
- создать простейшую структуру страниц (5-6 страниц)
- разместить контент на страницы (все страницы - информационные, никаких функциональных модулей, кроме обратной связи)
сроки исполнения:
жесткие - сегодня к вечеру
оплата:
по факту, электронные деньги. можно оплата 2 этапа - после установки джумлы и подключения шаблона - 1й транш, после создания всех страниц - 2й. гарантией выступает наша репутация на сервисе.
В случае успешного выполнения задания предложим дальнейшую интересную работу, мы рады постоянному сотрудничеству с профессионалами!
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