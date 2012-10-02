Установить шаблон на Джумла и залить контент

Требуется:

- загрузить шаблон (куплен на template monster специально для джумлы)

- создать простейшую структуру страниц (5-6 страниц)

- разместить контент на страницы (все страницы - информационные, никаких функциональных модулей, кроме обратной связи)

сроки исполнения:

жесткие - сегодня к вечеру

оплата:

по факту, электронные деньги. можно оплата 2 этапа - после установки джумлы и подключения шаблона - 1й транш, после создания всех страниц - 2й. гарантией выступает наша репутация на сервисе.

В случае успешного выполнения задания предложим дальнейшую интересную работу, мы рады постоянному сотрудничеству с профессионалами!