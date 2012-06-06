Установить шаблон на вордпресс и запрограммировать

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок120 просмотров

1.Нужно установить шаблон вордпрес

2.Установить модули соц сетей(коментарии и лайки)

3.Создать или переделать модуль галереи, нужно что бы можно было создавать много галерей в разных категориях , категорий будет 10, в каждую категорию можно добавить галерею, с описанием.

Более подробно расскажу лично и покажу схематично.

WordPress
13 лет назад
aliwya3
Васина 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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