Требуется разработчик для доработки движка Vamshop. Работа более-менее постоянная, есть достаточно большой объем требований, который надо реализовать. Требования: 1. Опыт работы с вамшопом. 2. Ответственность. 3. Голосовая ...
Установка галереи просмотра изображений для Joomla
Доброй ночи. Есть сайт с галлереей: http://www.allovergraphics.ru/works/graffiti.html
Нужно сделать:
1. Возможность отображения портфолио позаказно (как сейчас) и по категориям (будет включено по умолчанию), например: фасады зданий, квартиры и дома, рестораны и кафе, детские комнаты, другое.
При отображении по категориям количество фотографий от каждого заказа уменьшается – отображаются только 1-3 фотографии от заказа. При позаказном отображении – как сейчас.
(Если можете сделать только позаказный вариант – укажите это в предложении.)
2. Присвоение каждому изображению или заказу тэгов;
- возможность составления списка тегов для выбора нужных тегов при добавлении изображения(-й),
- поиск по тэгу;
- отображение списка тегов данного изображения при его детальном просмотре;
- каждый тег в виде ссылки, при нажатии на которую отображаются все изображения с таким же тегом;
3. Возможность получения ссылки на галерею отдельного заказа или категории заказов.
4. Описание изображения внизу при ближайшем просмотре (10-20 слов на русском языке).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $250
ЦМС: Joomla 1.5.22 Задачи: 1) Нужно сделать систему накопительных скидок на Vertuemart как тут: http://ageresua.byethost9.com/ (связаться с автором не смог) 2) Настроить sh404SEF чтобы были русские ссылки. ...Завершен14 лет назад
Нужно сделать проект на одном из движков CMS Drupal или MODx CMS (больше склоняюсь к друпал) Весь функционал отображён на картинках макета. Кроме этого больше ничего не будет. Все страницы макета предоставлю в ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно создать тему для WP. Есть готовый свёрстаный .html файл. Требуется создать из него тему для WordPress. Задача достаточно простая, но у меня нет времени на её выполнение. Макет ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Файл приложен. Остальное в аське 249271043 Хотелось бы вёрстку без лишнего кода. Artisteer и т.п. не предлагайте.Закрыт14 лет назад
На сайте http://www.yayaclub.ru в левой и правой колонках есть новости и статьи, которые в урле имеют русские буквы. Надо сделать чтобы там были английские буквы и проверить, что при добавлении материалов проблема не возвращается. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Ищем специалиста по WP, который бы сделал базовую сборку, в эту сборку должно входить следующее: 1. Форум (что бы была единая регистрация и на форуме и на сайте – для комментирования; что бы ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
К готовому сайту на Joomla нужно сделать некоторые доработки: 1.Вывод материалов в категории с эскизами картинок. 2.Создание системы удобной вставки изображений в статьи.(из админки, чтоб было понятно женщинам-администраторам салона) 3.Открытие полноразмерных ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Добрый день! Нужно на WordPress подправить index.php что бы для каждой статьи в ленте отображал анонс статей! Сейчас отображает полный текст. сайт: www.iphonein.ruЗавершен14 лет назад
Сейчас меню на сайте выглядит так: - Пункт 1 - Пункт 2 - Пункт 3 Надо сделать так: - Пункт 1 - Подпункт 1.1 - Подпункт ...Завершен14 лет назад