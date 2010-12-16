Установка галереи просмотра изображений для Joomla

Доброй ночи. Есть сайт с галлереей: http://www.allovergraphics.ru/works/graffiti.html

Нужно сделать:

1. Возможность отображения портфолио позаказно (как сейчас) и по категориям (будет включено по умолчанию), например: фасады зданий, квартиры и дома, рестораны и кафе, детские комнаты, другое.

При отображении по категориям количество фотографий от каждого заказа уменьшается – отображаются только 1-3 фотографии от заказа. При позаказном отображении – как сейчас.

(Если можете сделать только позаказный вариант – укажите это в предложении.)

2. Присвоение каждому изображению или заказу тэгов;

- возможность составления списка тегов для выбора нужных тегов при добавлении изображения(-й),

- поиск по тэгу;

- отображение списка тегов данного изображения при его детальном просмотре;

- каждый тег в виде ссылки, при нажатии на которую отображаются все изображения с таким же тегом;

3. Возможность получения ссылки на галерею отдельного заказа или категории заказов.

4. Описание изображения внизу при ближайшем просмотре (10-20 слов на русском языке).