Установка и настройка интернет магазина на CMS Bitrix

Нужна установка и настройка интернет магазина на CMS битрикс+Аспро: Крутойшоп. Так же нужно произвести уникализацию шаблона (стили+код) для поисковых систем.

Так же установка и настройка функционала seo модуля sbup.com/seo-forum/1c_bitrix/seo_filtr_umnaya_filtraciya_s_optimizaciei_pod_poiskovye_sistemy/